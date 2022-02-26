Учётная ставка Банка Кореи сохранена на уровне 1,25%

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24 февраля Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 1,25% на фоне озабоченности резким ростом числа новых случаев COVID-19 и усилением геополитических рисков, в том числе, связанных с Восточной Европой. Кроме того, пока не совсем ясно, насколько быстро и резко США повысят свою учётную ставку для противодействия инфляции. Ожидается, что Федеральная резервная система повысит её в марте. В январе учётная ставка Банка Кореи была повышена на четверть процента в целях сдерживания растущего инфляционного давления и долгов домохозяйств. Это было третье по счёту повышение ставки с августа прошлого года, в результате чего она вернулась к допандемическому уровню. Тем не менее, инфляция по-прежнему остаётся потенциальным тормозом для экономики. Решение о дальнейшем повышении учётной ставки будет принято с учётом эпидемической ситуации, внутренних и внешних рисков, а также изменений денежно-кредитной политики в других странах,- говорится в заявлении банка. Одновременно Банк Кореи повысил прогноз инфляции на этот год с 2% до 3,1% с учётом роста цен на энергоносители. Прогноз инфляции превысил 3% впервые с апреля 2012 года. Прогноз роста южнокорейской экономики на 2022 год сохранён на уровне 3%. Заседание комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи в последний раз прошло под председательством управляющего банком Ли Чжу Ёля. Срок его полномочий истекает в конце марта. Следующее заседание по установлению ставок состоится 14 апреля.