РК успешно испытала ракету-перехватчик L-SAM

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23 февраля южнокорейские военные провели успешный испытательный запуск ракеты класса «земля-воздух» (L-SAM) большой дальности. Как сообщили в Корейском агентстве оборонного развития, испытания прошли на полигоне в уезде Тхэан-гун провинции Чхунчхон-Намдо. Подробности лётных испытаний остаются неизвестными, но, как сообщается, их целью была проверка способностей перехватчика L-SAM лететь по намеченной траектории и точно попадать в цель. Ракеты L-SAM планируется развернуть к 2026 году в рамках многоуровневой программы противоракетной обороны. Они предназначены для уничтожения приближающихся ракет на высоте около 40-70 километров. После развёртывания ракеты-перехватчики L-SAM станут ключевой частью противоракетной программы РК, которая включает в себя ракеты Patriot Advanced Capability-3 и ракеты класса «земля-воздух» средней дальности. Кроме того, в РК размещена американская противоракетная батарея THAAD.