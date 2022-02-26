23-28 февраля проходит досрочное голосование граждан РК за рубежом

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23 февраля в 8:00 по местному времени каждой страны началось досрочное голосование на выборах президента РК, которое продлится по 28 февраля. Открыты в общей сложности 219 зарубежных избирательных участков в 115 странах. Для участия в выборах зарегистрировались около 226 тыс. южнокорейцев, находящихся за рубежом. Это на 23% меньше, чем на предыдущих президентских выборах 2017 года. Голосование проводится с соблюдением всех карантинных мер, включающих проверку температуры тела, дезинфекцию рук и использование одноразовых перчаток. В США, где зарегистрировано наибольшее количество избирателей, работают 35 избирательных участков в 14 городах. Как отметил живущий в Лос-Анджелесе г-н Ким Гё Чжин, он хотел бы, чтобы его голос помочь родной стране строить лучшее будущее. Из 880 тыс. проживающих в США южнокорейцев, которые имеют право участвовать в выборах, для участия в голосовании зарегистрировались 53 тыс. человек. В Китае зарегистрировались 29 тыс. южнокорейцев. Некоторые из них несколько часов ехали в Пекин, чтобы принять участие в выборах. Голосование также организовано в местах дислокации южнокорейских миротворцев в Ливане, ОАЭ, Омане и Южном Судане. После окончания голосования на зарубежных избирательных участках в период с 1 по 4 марта смогут проголосовать моряки, находящиеся в открытом море. Досрочное голосование для всех желающих пройдёт по всей стране 4-5 марта.