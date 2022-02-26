В Пусане стартовала выставка дронов Drone Show Korea 2022

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В Пусане открылась шестая по счёту выставка дронов Drone Show Korea 2022. Она будет проходить с 24 по 26 февраля в Пусанском центре выставок и конференций BEXCO при поддержке министерства промышленности, торговли и энергетики, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, министерства сухопутных территорий и транспорта, министерства обороны и администрации Пусана. В этом году в выставке принимают участие 138 компаний. В её рамках состоится двухдневная конференция с участием международных экспертов, включая представителей отечественных лидеров индустрии Hyundai Motor, Hanwha Aerospace, Kakao Mobility. Посетители выставки смогут принять участие в различных мероприятиях и познакомиться с новейшими достижениями индустрии. В этом году выставка посвящена вопросам расширения сферы применения дронов.