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Экономика

РК стремится сохранить стабильные цепочки поставок

Write: 2022-02-24 12:10:53Update: 2022-02-24 12:12:53

РК стремится сохранить стабильные цепочки поставок

Photo : YONHAP News

24 февраля представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу встретился в Сеуле с послами и временными поверенными в делах девяти богатых ресурсами стран - Индонезии, Канады, Малайзии, Вьетнама, Филиппин, Объединённых Арабских Эмиратов, Мексики, Бразилии и Чили. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, обсуждались пути сотрудничества для сохранения стабильных поставок ключевых материалов в условиях сбоев в глобальной цепочке поставок и напряжённости вокруг Украины. Ё Хан Гу подчеркнул необходимость заблаговременного принятия мер против возможных сбоев в поставках, чтобы свести к минимуму любые негативные последствия для экономики. Девять стран производят ключевое сырьё и поддерживают экономическое сотрудничество с РК в рамках соглашений о свободной торговле и по другим каналам. Дипломатические представители обещали активно сотрудничать с Сеулом в укреплении экономических связей. 
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