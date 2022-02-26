В РК решают проблему нехватки рабочих рук в сельском хозяйстве

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Правительство РК запускает пилотный проект краткосрочного привлечения иностранных рабочих в сельскохозяйственные регионы, испытывающие острую нехватку рабочей силы. Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства объявило, что в рамках проекта начиная с апреля иностранные рабочие, нанятые местными органами власти, будут направляться в фермерские хозяйства в уездах Мучжу-гун и Имсиль-гун провинции Чолла-Пукто, Пуё-гун провинции Чхунчхон-Намдо и Корён-гун провинции Кёнсан-Пукто на срок до одного месяца. На этот раз будет привлечено 320 рабочих. Ранее фермерские хозяйства могли только напрямую нанимать иностранных сезонных рабочих на срок от трех до пяти месяцев. В результате введения государственной системы краткосрочного сезонного найма рабочих сельскохозяйственные кооперативы, выбранные местными органами власти, будут нанимать иностранных рабочих, предоставляя им жильё и зарплату. Фермерские хозяйства будут оплачивать услуги рабочих непосредственно кооперативам.