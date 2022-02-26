Банки РК сделают свои приложения более доступными для пожилых людей

Банки РК разработают упрощённый режим работы своих мобильных приложений для пожилых людей. 24 февраля стало известно, что Финансовый комитет и Комитет по финансовому контролю совместно с банками страны подготовили руководство по адаптации банковских приложений под пожилых пользователей. Поводом к этому послужили такие факторы, как сокращение количества отделений банков, работающих в режиме офлайн, и широкое использование цифровых технологий в банковском секторе. Вышеуказанное руководство вступит в силу 25 февраля. В соответствии с ним, банковские приложения должны быть оснащены специальным режимом для пожилых пользователей, который будет предоставлять наиболее востребованные услуги в максимально доступной форме. В режиме для пожилых людей используются интуитивно понятные термины и краткие предложения, увеличенный шрифт и упрощенный интерфейс. С началом пандемии COVID-19 количество пожилых людей, использующих мобильный банкинг, значительно увеличилось. В частности, количество пользователей в возрасте старше 60 лет на конец прошлого года составило 8 млн 570 тыс. человек, что на 63,1% больше, чем в 2019 году.