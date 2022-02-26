В 2021 году в РК отмечен рост потребительских расходов

В прошлом году рост среднемесячных потребительских расходов оказался в РК максимальным м за последние 10 лет. Во многом сказался эффект низкой базы на фоне резкого сокращения расходов домохозяйств, наблюдавшегося в 2020 году. Согласно данным исследования, опубликованным Национальным статистическим управлением 24 февраля, среднемесячные потребительские расходы из расчёта на одно домохозяйство составили 2 млн 495 тыс. вон (2.080 долларов), что на 3,9% больше, чем год назад. Это третий по величине показатель роста за весь период ведения статистики и самый высокий с 2011 года. Наибольший скачок наблюдается в секторе продуктов питания и безалкогольных напитков (15,9%), за ними следуют сфера общепита и гостиничного бизнеса (13,5%), водоснабжение и отопление (12,0%), транспорт (11,5%).