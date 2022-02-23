Если Россия совершит вторжение в Украину, РК введёт санкции

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Правительству РК придётся принять решение о присоединении к санкциям против России, включая экспортный контроль, если Москва осуществит полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщили 24 февраля в министерстве иностранных дел РК, подчеркнув, что Сеул ведёт тесные консультации с Вашингтоном и другими союзниками по поводу ответных мер. Правительство рассмотрит все доступные варианты для смягчения неблагоприятных последствий санкций для отечественной экономики и бизнесменов. Ранее представитель МИД РК заявил журналистам в Париже, что санкции в отношении России «представляются реально сложными», поскольку Россия является десятым по величине торговым партнёром РК с большим объёмом сделок. Тем временем, совет национальной безопасности (СНБ) при президенте РК собрался 24 февраля на экстренное заседание. Его участники выразили «серьёзную обеспокоенность» ситуацией в Украине, отметив необходимость приложить все усилия для защиты находящихся там граждан РК и помочь им покинуть страну. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.