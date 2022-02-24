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РК присоединится к международным санкциям в отношении России, которая начала военную операцию на востоке Украины. Об этом заявил 24 февраля президент РК Мун Чжэ Ин, выразив сожаление по поводу вторжения российских войск на территорию Украины. «Применение силы, которое может вызвать гибель невинных людей, не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах»,- заявил глава государства, заслушав доклад начальника управления национальной безопасности Со Хуна о ситуации в Украине. «Несмотря на постоянные предупреждения и дипломатические усилия мирового сообщества, произошло вооружённое вторжение в Украину, которого опасались. Конфликты между странами должны решаться путём диалога, а не войны»,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он поручил правительству сделать всё возможное для обеспечения безопасности южнокорейских граждан, находящихся в Украине. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. После этого министерство иностранных дел РК сообщило о том, что Сеул ведёт тесные консультации с Вашингтоном и другими союзниками по поводу ответных мер.