США ввели в отношении России санкции по экспортному контролю

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24 февраля США объявили о введении в отношении России санкций по экспортному контролю. Поскольку экспортный контроль включает также товары, произведённые южнокорейскими компаниями, ожидается, что РК может пострадать от антироссийских санкций. Министерство торговли США объявило о вводе в действие так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании, использующие американские инструменты для производства технологий за рубежом, должны получить лицензию правительства США перед отправкой в Россию. Ограничения нацелены главным образом на оборонный, аэрокосмический и морской секторы России. Под экспортный контроль подпадают полупроводники, компьютеры, средства связи, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики. Ранее США использовали это правило, чтобы помешать китайской компании Huawei получать полупроводниковые чипы от зарубежных компаний. Министерство торговли США внесло в санкционный список 49 российских учреждений, которые, по его мнению, связаны с военной сферой. Американским компаниям запрещается вести с ними дела без предварительного разрешения властей. О санкциях по экспортному контролю в отношении России объявили также Евросоюз и Канада. РК не намерена вводить собственные санкции в отношении России, но уже заявила о том, что присоединится к международным санкциям.