Суточное число новых случаев COVID-19 упало ниже уровня в 170 тысяч

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 24 февраля в стране подтверждены 165.890 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии коронавируса превысило 2,5 млн человек. Число инфицированных, которое два дня подряд превышало 170 тысяч, немного сократилось, но число тяжёлых случаев заболевания и смертность растут из-за продолжающегося распространения варианта коронавируса Омикрон. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 655 человек, что на 74 человека больше, чем накануне. Число тяжёлых случаев увеличилось по сравнению с прошлой неделей почти на 70%. Коэффициент использования коек в палатах интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 составил 40,8%. Данный показатель вырос за неделю более чем в три раза. 650.181 пациент получает лечение в домашних условиях, что на 62.483 больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 94 человека, что на 12 человек больше, чем накануне. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.783 человека. Коэффициент смертности составляет 0,29%. За минувшие сутки по всей стране проведены 554.670 тестов на коронавирус. 33,4% из них оказались положительными.