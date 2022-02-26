Gallup Korea: Ли Чжэ Мён – 38%, Юн Сок Ёль – 37%

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У кандидатов в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и от главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля практически равные шансы на победу на предстоящих выборах. Как показывают результаты опроса, проведённого с 22 по 24 февраля агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 38% опрошенных, что на 4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Юн Сок Ёль набрал 37% голосов респондентов, потеряв за то же время 4% голосов. У кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су 12% голосов, а у Сим Сан Чжон от партии Справедливости – 4%. 7% респондентов не сделали выбор. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 43%, а отрицательно - 51% опрошенных. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39%, а ведущей оппозиционной партии Сила народа – 34%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.