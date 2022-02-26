Начались продажи новых моделей Samsung Galaxy S22 и Galaxy Tab S8

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25 февраля компания Samsung Electronics сообщила о начале мировых продаж своих новых смартфонов Galaxy S22 и серии Galaxy Tab S8 в РК и более чем в 40 странах, включая США. По данным компании-производителя, на данную серию продуктов в течение первой недели поступило больше заказов, чем на любой другой смартфон и планшет Samsung. Предварительные заказы на Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra более чем вдвое превышают количество предзаказов на серию Galaxy S21. По словам представителя Samsung, среди трёх моделей самой популярной оказалась Ultra, на неё пришлись более 60% объёма предварительных заказов. Серия Galaxy Tab S8 получила в два раза больше предварительных заказов, чем предыдущая серия Galaxy Tab S7. Половина предзаказов сделана на Galaxy Tab S8 Ultra. В качестве деталей для серии Galaxy S22 использовались переработанные пластиковые материалы, такие как выброшенные рыболовные сети, чтобы сделать бизнес компании более экологичным. К середине марта продажи смартфонов Galaxy S22 и серии Galaxy Tab S8 начнутся примерно в 130 странах.