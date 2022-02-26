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В мире

Hyundai Motor и Shell будут сотрудничать в достижении углеродной нейтральности

Write: 2022-02-25 12:01:21Update: 2022-02-25 12:54:16

Hyundai Motor и Shell будут сотрудничать в достижении углеродной нейтральности

Photo : YONHAP News

Компания Hyundai Motor подписала меморандум о взаимопонимании с Shell, крупнейшей нефтяной компанией Европы, по вопросам сотрудничества в создании сети зарядных станций для электромобилей, поставках электромобилей на водородных топливных элементах и в сфере низкоуглеродных энергетических решений. Как сообщил 25 февраля журналистам представитель Hyundai Motor, партнёрство является частью стремления обеих компаний объединить усилия для роста в наступающую эру электромобилей. В заявлении говорится, что зарядные устройства для электромобилей будут установлены на заправочных станциях Shell в азиатских странах, где растёт спрос на электромобили. Hyundai Motor планирует внедрить решения Shell в области возобновляемых источников энергии. Shell планирует приобрести у Hyundai Motor грузовики на водородных топливных элементах и автомобили с батарейным питанием. 
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