РК не рассматривает односторонние санкции против России

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РК присоединится к международным санкциям против России, но не рассматривает возможность введения собственных односторонних санкций. Об этом заявил 25 февраля в интервью TBS представитель администрации южнокорейского президента Пак Су Хён. Заявление прозвучало на следующий день после того, как президент страны Мун Чжэ Ин выразил сожаление по поводу ввода российских войск в Украину, сообщив, что РК будет участвовать в международных санкциях. «Если США и европейские страны введут санкции против России, мы, естественно, присоединимся к ним, потому что мы связаны»,- отметил Пак Су Хён, добавив, что «сейчас не то время, чтобы предпринимать что-то самостоятельно». Кроме того, правительство должно учитывать, что масштабы торговли с Россией растут. Ранее министерство иностранных дел сообщило о том, что Сеул может присоединиться к международным санкциям, включая экспортные ограничения, в отношении России. Состоялись консультации с США и другими странами по подготовке деталей пакетов экспортного контроля. Пак Су Хён напомнил, что в настоящее время в Украине остаются 64 гражданина РК. 36 из них выразили готовность покинуть страну, и посольство РК в Украине продолжит прилагать все усилия для обеспечения их безопасности.