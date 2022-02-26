Условия торговли ухудшаются в РК 10 месяцев подряд

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 25 февраля, индекс условий торговли составил в январе текущего года 89,42 пункта, сократившись на 6,8% в годовом исчислении. Данный показатель рассчитывается путём деления индекса экспортных цен на индекс импортных цен. Он показывает количество импорта, которое страна может купить на каждую единицу экспорта. Базовым является 2015 год с эталонным индексом 100. Индекс условий торговли снижается в годовом исчислении с апреля прошлого года. Однако по сравнению с предыдущим месяцем январский показатель вырос на 2%. Индекс экспортных цен составил в прошлом месяце 134,94 пункта, увеличившись на 22,4% в годовом исчислении, благодаря устойчивому мировому спросу на щепу, нефтехимию и другие ключевые продукты. Индекс импортных цен увеличился за тот же период на 34,4%, составив 166,70 пункта из-за резкого роста международных цен на сырьё и энергоносители.