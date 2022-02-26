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В Корее

Сокращение потребления риса приводит к уменьшению посевов

Write: 2022-02-25 13:46:22Update: 2022-02-25 13:48:53

Сокращение потребления риса приводит к уменьшению посевов

Photo : YONHAP News

Поскольку потребление риса в РК постоянно снижается, в стране уменьшаются площади рисовых посевов. Согласно результатам обследования пахотных земель за 2021 год, опубликованным 25 февраля Национальным статистическим управлением,  общая площадь рисовых полей по стране в прошлом году составила 780.440 гектаров, что на 5,3% меньше, чем год назад. Это самое существенное сокращение с 1975 года, когда в стране начался  регулярный учёт пахотных земель. Общая площадь земель под посевы зерновых культур, помимо риса, составила в конце прошлого года 766.277 гектаров, что на 3,4% больше, чем год назад. Это самый большой прирост с 1975 года. На рисовые посевы приходилось 50,5% общей обрабатываемой площади, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году. Общие посевные площади составили в прошлом году 1.546.717 гектаров. Это на 1,2% меньше, чем в предыдущем году. Сокращение пашни продолжается девятый год, с 2013 года. 
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