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Политика

Дипломаты РК и США договорились о единой реакции на украинский кризис

Write: 2022-02-25 14:22:44Update: 2022-02-25 15:17:26

Дипломаты РК и США договорились о единой реакции на украинский кризис

Photo : YONHAP News

Заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон и помощник госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе состоявшегося 25 февраля телефонного разговора осудили Россию за ввод войск на территорию Украины. Об этом сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что  дипломаты подтвердили «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины. Они подчеркнули наличие общей воли выработать «единый ответ» на действия России. Чхве Чжон Гон заявил, что РК, как ответственный член мирового сообщества, присоединится к экономическим санкциям против России и другим усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса, говорится в сообщении министерства. Как сообщили в госдепартаменте, Уэнди Шерман подчеркнула, что действия России – это  «акт агрессии» против Украины, подтвердив необходимость «единого и решительного ответа». 24 февраля Вашингтон объявил о широких экспортных ограничениях в отношении Москвы, которые могут повлиять на южнокорейский экспорт в Россию высокотехнологичных товаров, таких как полупроводники и электронные компоненты. 
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