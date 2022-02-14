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Корея: Юг-Север

Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету

Write: 2022-02-27 10:10:50Update: 2022-02-27 14:15:55

Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету

Photo : YONHAP News

27 февраля в 7:52 утра Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, восьмой с начала текущего года запуск ракеты произведён из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. В январе из этого района были запущены две баллистические ракеты малой дальности. Южнокорейские военные поддерживают состояние боевой готовности и следят за действиями северокорейской стороны, пытаясь выяснить подробности, такие как дальность, максимальная высота и скорость полёта. После появления информации о запуске состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности при президенте РК под председательством управления национальной безопасности администрации президента Со Хуна. Эксперты не исключают возможности дальнейших ракетных запусков, поскольку ранее Пхеньян дал понять, что он может отменить добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности. 
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