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27 февраля в 7:52 утра Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, восьмой с начала текущего года запуск северокорейской ракеты произведён из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. В январе из этого района были запущены две баллистические ракеты малой дальности. Ракета пролетела около 300 км, достигнув максимальной высоты 620 км. Председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Вон Ин Чхоль и командующий вооружёнными силами США в РК генерал Пол ЛаКамера провели видеопереговоры, в ходе которых подтвердили готовность поддерживать совместную обороноспособность. Южнокорейские и американские военные следят за действиями северокорейской стороны и пытаются определить тип запущенной ракеты. После появления информации о запуске состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности при президенте РК под председательством управления национальной безопасности администрации президента Со Хуна. Его участники выразили сожаление в связи с ракетным запуском. Эксперты не исключают возможности дальнейших ракетных запусков, поскольку ранее Пхеньян дал понять, что он может отменить добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.