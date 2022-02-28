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Корея: Юг-Север

КНДР сообщила о проведении испытаний, связанных с разработкой спутника

Write: 2022-02-28 09:41:49Update: 2022-02-28 17:15:31

КНДР сообщила о проведении испытаний, связанных с разработкой спутника

Photo : YONHAP News

«27 февраля национальное управление аэрокосмического развития КНДР и Академия оборонных наук провели важные испытания в рамках плана разработки разведывательного спутника»,- сообщило 28 февраля агентство ЦТАК. Испытания «помогли подтвердить характеристики и точность работы системы фотографирования высокой чёткости, системы передачи данных и устройств управления ориентацией»,- говорится в сообщении. Разработка разведывательного спутника входит в число ключевых оборонных проектов, о которых Север сообщил на съезде правящей Трудовой партии Кореи в январе прошлого года. По данным южнокорейских военных, восьмой с начала текущего года ракетный запуск произведён из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Ракета пролетела около 300 км, достигнув максимальной высоты 620 км. По мнению экспертов, последний запуск является подготовкой к испытанию ракеты дальнего радиуса действия. В прошлом Пхеньян неоднократно утверждал, что проводил запуски спутников в рамках «мирного освоения космоса», которые воспринимались в других странах как испытания ракет большой дальности.
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