КНДР сообщила о проведении испытаний, связанных с разработкой спутника

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«27 февраля национальное управление аэрокосмического развития КНДР и Академия оборонных наук провели важные испытания в рамках плана разработки разведывательного спутника»,- сообщило 28 февраля агентство ЦТАК. Испытания «помогли подтвердить характеристики и точность работы системы фотографирования высокой чёткости, системы передачи данных и устройств управления ориентацией»,- говорится в сообщении. Разработка разведывательного спутника входит в число ключевых оборонных проектов, о которых Север сообщил на съезде правящей Трудовой партии Кореи в январе прошлого года. По данным южнокорейских военных, восьмой с начала текущего года ракетный запуск произведён из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Ракета пролетела около 300 км, достигнув максимальной высоты 620 км. По мнению экспертов, последний запуск является подготовкой к испытанию ракеты дальнего радиуса действия. В прошлом Пхеньян неоднократно утверждал, что проводил запуски спутников в рамках «мирного освоения космоса», которые воспринимались в других странах как испытания ракет большой дальности.