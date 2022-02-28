В РК временно отменяется предъявление вакцинных пропусков

Photo : YONHAP News

С 1 марта в РК временно отменяется требование о предъявлении вакцинных пропусков для входа в рестораны, кафе и другие многофункциональные учреждения. Как сообщил министр административного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль, выступая 28 февраля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, данное решение принято для того, чтобы уменьшить нагрузку на работников здравоохранения, которые занимаются выдачей сертификатов об отрицательном результате теста на вирус. По его словам, это поможет активизировать борьбу с быстрым распространением варианта коронавируса Омикрон и сосредоточить усилия на лечении пациентов, относящихся к группам риска. Министр сообщил, что около трёх тысяч государственных служащих, в том числе, около тысячи военнослужащих, будут направлены в 258 местных медицинских центров для оказания поддержки в борьбе с ростом заболеваемости.