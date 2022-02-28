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В Корее

В РК временно отменяется предъявление вакцинных пропусков

Write: 2022-02-28 10:13:09Update: 2022-02-28 19:08:26

Photo : YONHAP News

С 1 марта в РК временно отменяется требование о предъявлении вакцинных  пропусков для входа в рестораны, кафе и другие многофункциональные учреждения. Как сообщил министр административного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль, выступая 28 февраля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, данное решение принято для того, чтобы уменьшить нагрузку на работников здравоохранения, которые занимаются выдачей сертификатов об отрицательном результате теста на вирус. По его словам, это поможет активизировать борьбу с быстрым распространением варианта коронавируса Омикрон и сосредоточить усилия на лечении пациентов, относящихся к группам риска. Министр сообщил, что около трёх тысяч государственных служащих, в том числе, около тысячи военнослужащих, будут направлены в 258 местных медицинских центров для оказания поддержки в борьбе с ростом заболеваемости. 
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