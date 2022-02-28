РК проведёт переговоры с США о присоединении к санкциям против России

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В начале марта РК проведёт переговоры с США о присоединении к экспортным санкциям в отношении России в ответ на ввод российских войск на территорию Украины. Как сообщили 27 февраля в министерстве планирования и финансов, решение о переговорах принято на заседании целевой группы по контролю над ситуацией в Украине. Отечественные экспортёры будут проинформированы о деталях санкций. Кроме того, будут приняты меры по минимизации ущерба отечественной экономике. На прошлой неделе Вашингтон объявил об ограничениях на экспорт технологий и продукции американского происхождения 49 российским организациям, включая министерство обороны. Санкции распространяются на полупроводники, компьютеры, средства телекоммуникации, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики, а также на товары, произведённые в США, или иностранные товары, произведённые с использованием американского оборудования и программного обеспечения. США и их союзники решили заблокировать доступ ряда российских банков к международной платёжной системе SWIFT, что ограничит их возможности при работе в глобальном масштабе. Но это также нанесёт ущерб компаниям и банкам, которые сотрудничают с российскими банками. Россия является десятым по величине торговым партнёром РК. В 2021 году на её долю пришлось 1,6% южнокорейского экспорта. Правительство работает над мерами по защите южнокорейских компаний в свете финансовых санкций США против российских банков.