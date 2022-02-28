Число новых случаев COVID-19 менее 140 тыс., но смертность растёт

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 27 февраля в стране подтверждены 139.626 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса превысило 3 млн человек. Это произошло через неделю после достижения двухмиллионной отметки. Суточное число новых случаев инфекции сократилось из-за уменьшения объёмов тестирования в выходные дни. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 715 человек, что на 52 человека больше, чем накануне. По сравнению с предыдущей неделей, данный показатель возрос почти на 50%. 797.354 пациента получают лечение в домашних условиях, что на 28.581 больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 114 человек. Это самый высокий показатель смертности с начала пандемии в феврале 2020 года. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 8.058 человек. Коэффициент смертности составляет 0,26%. За минувшие сутки по всей стране проведены 337.919 тестов на коронавирус. 38% из них оказались положительными.