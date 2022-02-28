Президент РК распорядился оказать гуманитарную помощь Украине

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Президент РК Мун Чжэ Ин дал поручение правительству оперативно разработать план гуманитарной помощи Украине,- сообщила 28 февраля представитель администрации президента Пак Кён Ми. По её словам, глава государства напомнил, что правительство должно принять меры на случай любых непредвиденных обстоятельств, чтобы свести к минимуму влияние санкций в отношении России на отечественную экономику. На прошлой неделе Мун Чжэ Ин заявил, что РК присоединится к международным санкциям в отношении России. В МИД РК сообщили, что будут проведены переговоры с официальными лицами США об экспортном контроле. Заслушав информацию о том, что в краткосрочной перспективе влияние санкций на глобальные цепочки поставок незначительно, Мун Чжэ Ин призвал правительство создать горячую линию с крупными отечественными компаниями для отслеживания цепочек поставок, поддержания бесперебойных поставок энергии и других ключевых материалов.