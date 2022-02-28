У основных кандидатов в президенты равная поддержка

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До выборов президента РК, которые состоятся 9 марта, остаётся чуть больше недели, но опросы избирателей по-прежнему свидетельствуют о том, что у основных кандидатов Ли Чжэ Мёна от правящей Демократической партии Тобуро и Юн Сок Ёля от оппозиционной партии Сила народа примерно равные уровни поддержки. Фактически с начала текущего года обоих поддерживают приблизительно по 40% избирателей. По результатам опроса, проведённого с 24 по 26 февраля телерадиокомпанией KBS среди 2 тысяч взрослых южнокорейцев, оба основных кандидата получили по 39,8% голосов. На третьем месте по популярности с большим отрывом от основных кандидатов Ан Чхоль Су из оппозиционной Народной партии – 8,2%. На четвёртом месте Сим Сан Чжон из Партии справедливости – 3,5%. Ли Чжэ Мёна поддерживают главным образом представители возрастной категории 40-50 лет, а Юн Сок Ёля – от 18 до 30 лет и старше 60 лет. 79,7% опрошенных заявили, что будут голосовать за того кандидата, которого поддерживают в настоящее время. На вопрос, кто, скорее всего, будет избран президентом, 46,7% ответили, что это будет Юн Сок Ёль, а 42,2% - Ли Чжэ Мён. 53% респондентов считают необходимым переход власти от правящей партии к оппозиции, а 39,6% выступают за стабильность власти. Что касается нынешней администрации, то рейтинг одобрения деятельности президента Мун Чжэ Ина составил 46,7%. Политику правящей Демократической партии и основной оппозиционной партии Сила народа одобряют по 36,9% опрошенных. В поддержку Народной партии высказались 4,7% респондентов, партии Справедливости - 4,5%. 89,3% участников опроса заявили о своём намерении проголосовать на президентских выборах. Это самый высокий показатель по результатам опросов общественного мнения, проводившихся KBS. По мнению респондентов, Ли Чжэ Мён лучше других кандидатов может справиться с экономическими проблемами в условиях пандемии коронавируса, а с проблемами недвижимости и национальной интеграции – Юн Сок Ёль. Отвечая на вопрос о том, кто лучше всех показал себя в ходе теледебатов, 37,9% респондентов назвали Ли Чжэ Мёна, 31,3%- Юн Сок Ёля. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте KBS.