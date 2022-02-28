РК уведомила США о запрете на экспорт стратегических материалов в Россию

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РК приняла решение запретить экспорт стратегических материалов в Россию в рамках международных санкций в ответ на ввод российских войск в Украину. Как сообщили 28 февраля в МИД РК, Сеул также планирует присоединиться к блокировке доступа ряда российских банков к международной платёжной системе SWIFT. Одновременно южнокорейская сторона будет стремиться к исключению из ряда санкций, чтобы минимизировать их отрицательное влияние на отечественную экономику. На прошлой неделе министерство торговли США объявило о вводе в действие так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании, использующие американские инструменты для производства технологий за рубежом, должны получить лицензию правительства США перед отправкой в Россию. Под экспортный контроль подпадают полупроводники, компьютеры, средства связи, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики. Есть опасения, что эта мера затронет крупных южнокорейских экспортёров, в том числе ведущих мировых производителей полупроводников Samsung Electronics и SK hynix, поскольку они используют американские технологии и программное обеспечение. Как сообщил представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу, на этой неделе правительство проведёт консультации об исключении из санкций ряда компаний с министерством торговли США.