В Сеуле состоялись митинги против действий российских войск в Украине

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Около 300 человек, в том числе украинцы, проживающие в РК, и их сторонники, провели 27 февраля митинг перед посольством России в Сеуле. Неся в руках украинские флаги, они выкрикивали призывы вывести российские войска с территории Украины и просили южнокорейское руководство поддержать прекращение военных действий. Заявление от имени участников митинга зачитала преподаватель украинского языка в Университете иностранных языков Хангук Елена Щегель. В заявлении говорится о том, что украинцы ведут «отчаянную борьбу» за демократию и свободу. Граждане Украины заявили, что они планируют каждую неделю проводить митинги перед посольством России, пока Москва не прекратит военные действия. Во второй половине дня российские граждане, проживающие в РК, провели отдельную акцию на площади у колокольни Посингак в центре Сеула. В ней приняли участие около 100 человек. Митингующие высказывались против войны и призывали Сеул оказать Украине гуманитарную помощь. Подобные акции проходят в эти дни во многих странах мира.