В РК ожидают резкого ухудшения эпидемической ситуации

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 28 февраля в стране подтверждены 138.993 новых случая COVID-19. Несмотря на незначительное сокращение показателя, в стране сохраняется сложная эпидемическая ситуация. Ожидается, что со 2 марта суточное число новых случаев инфекции вновь начнёт расти, как это обычно происходит к середине недели. Эксперты считают, что в период с начала по середину марта показатель может достичь 350 тыс. человек. Число больных в тяжёлом и критическом состоянии может превысить отметку в 2.700 человек. В настоящий момент таких больных насчитывается 727 человек, что на 12 человек больше, чем накануне. По состоянию на 28 февраля, загруженность коек для пациентов в тяжёлом состоянии составила 48,3%. 792.494 пациента получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 112 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 8.170 человек. Коэффициент смертности составляет 0,25%. За минувшие сутки по всей стране проведены 708.763 теста на коронавирус. 40,5% из них оказались положительными.