Главы МИД РК и КНР обсудили вопросы двусторонних отношений

Photo : YONHAP News

28 февраля министр иностранных дел РК Чон Ый Ён и его китайский коллега Ван И обсудили по видеосвязи двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове и в Украине. По данным МИД РК, министры обменялись поздравлениями по поводу 30-летия дипломатических отношений, согласившись с необходимостью продолжения тесного сотрудничества в вопросах развития отношений двух стран. Главы внешнеполитических ведомств также договорились об укреплении взаимодействия в таких вопросах как сохранение стабильности цепочек поставок сырья, активизация обменов в сфере культурных контентов и экологии. Стороны также обменялись мнениями о необходимости скорейшего возвращения КНДР за стол переговоров, разделяя позицию о недопустимости ухудшения ситуации безопасности на Корейском полуострове. Помимо этого, были затронуты такие темы как заявка Японии на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО шахты Садо, на которой применялся принудительный труд корейцев, проблема запланированного Токио выброса радиоактивной воды из хранилищ аварийной АЭС Фукусима.