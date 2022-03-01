Суточное число новых случаев COVID-19 в РК впервые превысило 200 тысяч

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 марта в стране подтверждён 219.241 новый случай COVID-19. Это абсолютный суточный максимум с начала пандемии коронавируса чуть более двух лет назад. Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса приблизилось к 3,5 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 762 человека, что на 35 человек больше, чем накануне. Используются 50,1% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Это на 1,8% больше, чем в предыдущий день. 820.678 пациентов получают лечение в домашних условиях, что на 28.184 больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 96 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 8.266 человек. Коэффициент смертности составляет 0,24%. За минувшие сутки по всей стране проведены 386.088 тестов на коронавирус. 30,5% из них оказались положительными. 2 марта в южнокорейских школах всех ступеней начался новый учебный год. Занятия проходят в очном режиме, но в зависимости от эпидемической ситуации школам разрешено корректировать график очных занятий, либо перейти на дистанционный режим работы по своему усмотрению.