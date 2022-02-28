Кандидаты в президенты РК проведут финальные теледебаты

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До очередных президентских выборов в РК остаётся ровно неделя, и вечером 2 марта состоятся финальные теледебаты четырёх основных кандидатов на пост нового главы государства. Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро, Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Сила народа, Ан Чхоль Су от Народной партии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости встретятся в общей сложности в пятый раз. Это будет третий, завершающий тур дебатов, проводимых Центральной избирательной комиссией. В течение двух часов кандидаты будут обсуждать пути решения социальных проблем. Ли Чжэ Мён и Юн Сок Ёль подверглись критике за свои высказывания во время предыдущих дебатов, состоявшихся 25 февраля. Кандидат от правящей партии сказал, что президент Украины «спровоцировал» Россию на вторжение в его страну, объявив о планах вступления в НАТО. Кандидат от оппозиционной партии Сила народа не стал отвергать возможность ввода японских войск на Корейский полуостров в случае непредвиденных обстоятельств. Он заявил, что это может произойти, если РК сформирует трёхсторонний военный союз с США и Японией.