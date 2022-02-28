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Ким Бу Гём: Март станет решающим в борьбе с пандемией COVID-19

Write: 2022-03-02 10:43:17Update: 2022-03-02 11:23:17

Ким Бу Гём: Март станет решающим в борьбе с пандемией COVID-19

Photo : YONHAP News

Решение об отмене требования о предъявлении вакцинных пропусков было тщательно обдумано и принято после сопоставления всех плюсов и минусов. С таким заявлением выступил 2 марта премьер-министр РК Ким Бу Гём.  Он отметил, что уровень вакцинации населения достиг высоких показателей. Сейчас необходимо снизить нагрузку на государственные медицинские учреждения и сосредоточить усилия на защите населения из групп риска,- сказал премьер-министр. По его словам, власти проводят анализ ситуации для принятия решения об изменении правил социального дистанцирования. «Март станет решающим в борьбе с пандемией коронавируса, и от наших действий зависит, когда страна сможет начать возвращение к обычной повседневной жизни»,- подчеркнул Ким Бу Гём. По его словам, волна короновируса приближается к своему пику, в этой связи увеличиваются показатели заболеваемости и смертности. Рост активности населения с приходом весны, начало учебного года могут стать причиной повышения темпов заболеваемости среди молодёжи. «Не время расслабляться, но впадать в панику тоже не стоит»,- добавил Ким Бу Гём. 
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