Realmeter: Юн Сок Ёль – 46,3%, Ли Чжэ Мён – 43,1%

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Кандидат в президенты страны от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опередил по уровню поддержки кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 3,2%. Как свидетельствуют результаты опроса 1.007 взрослых жителей страны, проведённого с 28 февраля по 1 марта агентством Realmeter по заказу Newsis, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 46,4% опрошенных, что на 3% больше, чем по результатам предыдущего опроса, который проводился с 3 по 4 февраля. Ли Чжэ Мёна поддержали 43,1%. Это на 1,3% больше, чем по итогам предыдущего опроса, когда разрыв между кандидатами составлял 1,5%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, набравший 6,7% голосов респондентов. Далее следует кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 1,9%. Уровень поддержки основной оппозиционной партии Сила народа составляет 41,6%, а правящей Демократической партии Тобуро – 40,6%. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1 при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.