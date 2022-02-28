IEA высвободит 60 млн баррелей нефти

Photo : YONHAP News

Международное энергетическое агентство (IEA) готово высвободить стратегические запасы нефти объёмом 60 млн баррелей. Такое решение страны-члены организации приняли в ходе видеоконференции, состоявшейся 1 марта. Его цель - сократить дефицит поставок нефти, возникший вследствие конфликта между Россией и Украиной. Решение о выпуске запасов нефти было принято впервые после 2011 года. Объёмы выпускаемой нефти не превышают её суточного потребления в мире. Около половины запасов приходится на США. Как сообщил министр промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сын Ук, Сеул примет участие в высвобождении запасов нефти с целью стабилизации мирового рынка. Данный вопрос был обсуждён с партнёрами по IEA. Конкретные шаги будут предприняты после того, как участники IEA договорятся о дате и точных объёмах выпускаемой нефти. Сеул намерен отслеживать ситуацию на рынке других энергоресурсов и при необходимости сотрудничать в данном направлении с мировым сообществом.