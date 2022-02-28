2/3 компаний РК, зарегистрированных на бирже, увеличили дивиденды

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Две трети южнокорейских компаний, зарегистрированных на бирже, резко увеличили свои дивиденды за 2021 год. Как сообщила 2 марта аналитическая компания CEO Score, 66,6% из 853 компаний, объявивших о своих дивидендах за 2021 год, решили увеличить свои выплаты по сравнению с прошлым годом. Это на 20,4% больше, чем показатели компаний, зарегистрированных в 2020 финансовом году. Рост показателя обусловлен тем, что Корейская биржа была потрясена последствиями сокращения США программ покупки облигаций, ситуацией вокруг Украины и глобальной тенденцией к усилению устойчивого управления на основе так называемых экологических, социальных и управленческих принципов (ESG). 15,7% общего числа компаний, зарегистрированных на бирже, решили уменьшить свои дивиденды за 2021 год по сравнению с предыдущим годом. По данным CEO Score, дивиденды 853 компаний составили за 2021 год 8 трлн 323 млрд вон (31 млрд 832 млн долларов), что на 11,6% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, сумма выросла на 17,5% по сравнению с предыдущим годом, учитывая специальные дивиденды Samsung Electronics за 2020 год в размере 10 трлн 700 млрд вон. По оценкам CEO Score, с учётом фирм, которые ещё не объявили о своих дивидендах, общие выплаты за 2021 год превысят 40 трлн вон.