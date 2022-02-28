Кризис вокруг Украины негативно повлияет на бизнес и экспорт РК

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Кризис вокруг Украины может оказать негативное влияние как на малый и средний бизнес РК, а также на экспорт высокотехнологичной продукции. Имеются серьёзные опасения, что негативные последствия украинского кризиса могут постепенно проявиться во всех секторах южнокорейской экономики,- заявил 2 марта представитель правительства. На прошлой неделе США объявили о введении экспортного контроля в отношении России в связи с вводом российских войск на территорию Украины. Компании должны получать разрешение Вашингтона на экспорт в Россию товаров, изготовленных с использованием американских технологий и программного обеспечения. РК стремится получить исключение из санкций из-за опасений, что эта мера может затронуть крупных экспортёров, включая Samsung Electronics и SK hynix. Если украинский кризис затянется, деятельность малого и среднего бизнеса пострадает от скачка цен на сырьё и повышенной волатильности на финансовом рынке. РК зависит от импорта для удовлетворения своих энергетических потребностей. Правительство закупило 165 тыс. тонн пищевой кукурузы из стран Восточной Европы, поскольку неясно, можно ли будет импортировать запланированные 180 тыс. тонн кукурузы из Украины.