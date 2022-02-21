Юн Сок Ёль и Ан Чхоль Су объединили кандидатуры для участия в выборах

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Представители ведущей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль и Народной партии Ан Чхоль Су объявили об объединении своих кандидатур для участия в президентских выборах, которые пройдут 9 марта. Выступая 3 марта на пресс-конференции в Национальном собрании, Ан Чхоль Су сообщил о поддержке Юн Сок Ёля и выходе из предвыборной гонки, чтобы обеспечить приход к власти нового правительства. Было подчёркнуто: «Обеспечив смену власти, мы откроем эпоху больших перемен для страны, следуя исключительно воле народа». «Мы «одна команда». Взаимно дополняя друг друга, мы создадим успешную политическую силу»,- заявили кандидаты. Объединение кандидатур может повысить шансы Юн Сок Ёля в борьбе против Ли Чжэ Мёна из правящей Демократической партии Тобуро. Последние опросы общественного мнения показывают, что уровни поддержки основных кандидатов от правящей партии и оппозиции составляют порядка 40%, а поддержка Ан Чхоль Су – около 10%. Ранее Ан Чхоль Су предлагал Юн Сок Ёлю объединить кандидатуры, чтобы обеспечить «подавляющую победу» над правящей партией. Однако 20 февраля он отозвал своё предложение, объяснив это отсутствием чёткой реакции главной оппозиционной партии по данному вопросу. Как видно, стороны в итоге сумели договориться, определив направления совместных действий. Это произошло за день до начала досрочного голосования.