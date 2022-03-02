ВНД на душу населения РК превысил 35 тыс. долларов

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В прошлом году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения РК составил 35.168 долларов. Номинальный ВВП, отражающий перепады цен, вырос на 6,4% в годовом исчислении, составив 2.057 трлн 400 млрд вон (1 трлн 709 млрд 700 млн долларов). Реальный рост ВВП по состоянию на четвёртый квартал составил 1,2%. Такие данные 3 марта представил Банк Кореи. Вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги написал на своей странице в Facebook, что нынешний показатель ВНД заслуживает внимания, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса. Он указал, что отметки в 35 тыс. долларов удалось достичь через 4 года после того, как показатель дошёл до 30 тыс. долларов. Хон Нам Ги отметил, что, по прогнозам МВФ, до 2023 года РК останется в списке десяти сильнейших экономик мира. Тем не менее, Хон Нам Ги указал, что экономика находится в сложном положении, учитывая ряд внутренних и внешних факторов. Это тяжёлая ситуация в среде мелкого предпринимательства, замедление темпов восстановления экономики, сбои в цепочках поставок, глобальная инфляция, изменение денежно-кредитной политики крупнейшими странами, ситуация в Украине.