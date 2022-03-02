РК приближается к пику заболеваемости COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 2 марта в стране подтверждены 198.803 новых случая COVID-19. Это примерно на 20 тыс. меньше, чем в предыдущий день. Это может быть связано с тем, что в предыдущий день в стране был выходной по случаю 103-й годовщины Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига. После достижения рекордной отметки 1 марта наблюдается некоторое замедление темпов роста. Так, если в последнее время число новых случаев заражения увеличилось вдвое каждую неделю, то с середины прошлой недели, несмотря на стремительное увеличение общего количества больных, темпы роста замедлились. Эксперты полагают, что такая ситуация говорит о приближении к пику заболеваемости, который будет достигнут в ближайшие две недели. В связи с ухудшением эпидемической ситуации власти приняли решение пересмотреть действующий режим социального дистанцироания, который действует до 13 марта. Учитывая быстрые темпы распространения варианта коронавируса Омикрон, власти отмечают низкую эффективность мер социального дистанцирования. Поэтому планируется сосредоточить усилия не на сдерживании количества новых случаев заражения, а на минимизации тяжёлых и летальных случаев. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 766 человек. Используются 50,7% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. 857.132 пациента получают лечение в домашних условиях, что на 36.454 больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 128 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 8.394 человека. Коэффициент смертности составляет 0,23%. За минувшие сутки по всей стране проведены 571.080 тестов на коронавирус. 51,3% из них оказались положительными.