Ограничение экспорта в Россию не коснётся бытовых товаров

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Смартфоны, автомобили и другие товары, предназначенные для обычных потребителей, подпадают под категорию исключений при реализации мер по ограничению экспорта в Россию. Такой ответ был получен от американской стороны в ходе соответствующих консультаций. Об этом сообщил представитель министерства планирования и финансов РК в ходе состоявшегося 3 марта заседания рабочей группы по ситуации в Украине. Отмечается, что РК находится в тесном контакте с США не только по вопросу экономических санкций, но и ограничения экспорта в Россию. Ранее министерство торговли США объявило о вводе в действие правила прямого иностранного продукта (FDPR). Согласно ему, компании, использующие американское оборудование и технологии за рубежом, должны получить одобрение США при отправке продукции в Россию. Как отметили в южнокорейском правительстве, даже если РК будет освобождена от выполнения данных правил, это не означает полной свободы экспорта. Однако поставки смартфонов, автомобилей, стиральных машин и других бытовых товаров освобождаются от ограничений. Кроме того, США, вероятно, одобрят поставки товаров для нужд южнокорейских компаний, работающих в России. Власти намерены принять все возможные меры для минимизации ущерба отечественному бизнесу от американских санкций, вводимыми против России.