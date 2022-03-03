Общественность РК негативно относится к объединению кандидатов от оппозиции

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Мнение южнокорейской общественности по вопросу возможности выдвижения единого кандидата от оппозиции является неоднозначным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные 3 марта. Он проводился 1–2 марта компанией Embrain Public по заказу «Мунхва ильбо» среди 1.002 южнокорейцев в возрасте старше 18 лет. В поддержку Юн Сок Ёля высказались 45,9% опрошенных. Ли Чжэ Мёна поддержали 45%. Разница в 0,9% вновь оказалась в пределах погрешности при обработке данных, которая составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Между тем, в период с 28 февраля по 2 марта Embrain Public провела опрос по заказу «Чунан ильбо» среди 2.013 человек старше 18 лет. При условии выдвижения оппозицией единого кандидата в лице Юн Сок Ёля от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа готовность проголосовать за него выразили 47,4% респондентов. В этом случае уровень поддержки Ли Чжэ Мёна составил 41,5%. Разница в 5,9% значительно превышает погрешность при обработке данных, которая составляет ±2,2% при уровне достоверности 95%. Кроме того, при объединении кандидатов от оппозиции 31,2% опрошенных, поддерживающих Ан Чхоль Су, заявили, что будут голосовать за Ли Чжэ Мёна, а 29,2% - за Юн Сок Ёля. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и Embrain Public.