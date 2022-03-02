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Политика

Началось досрочное голосование на выборах президента РК

Write: 2022-03-04 10:45:26Update: 2022-03-04 10:46:57

Началось досрочное голосование на выборах президента РК

Photo : YONHAP News

4-5 марта в РК проходит досрочное голосование на выборах президента страны. Для его проведения организованы 3.552 избирательных участка, которые работают с 6 до 18 часов. Избиратели с подтверждённым вирусом  COVID-19 и находящиеся в карантине могут проголосовать 5 марта с 17 до 18 часов на временных избирательных участках. В этот же день организовано голосование проходящих лечение от COVID-19 в медицинских учреждениях. Для них созданы 10 специальных избирательных участков. На всех участках соблюдаются карантинные правила. Президентские выборы в этом году проходят одновременно с досрочными выборами пяти депутатов Национального собрания. Досрочное голосование на парламентских выборах проходить по тем же правилам, что и на президентских. Одними из первых в досрочном голосовании приняли участие кандидаты в президенты, а также действующий глава государства Мун Чжэ Ин. 
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