С 5 марта в РК увеличится время работы общественных объектов

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Правительство РК продлило время работы 12 категорий общественных объектов, включая предприятия общественного питания, развлекательные заведения и закрытые спортзалы. Теперь они могут быть открыты до 23 часов, то есть, нас дольше, чем раньше. Данное решение вступит в силу 5 марта. Об этом сообщил 2 марта министр административного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль. По его словам, карантинная система пересмотрена с акцентом на людей, относящихся к группе риска. Учитываются действующие меры, в рамках которых человек, проживающий с заражённым COVID-19, освобождается от обязательной самоизоляции, а система вакцинных пропусков упразднена. Он также отметил, что, несмотря на оказание финансовой помощи и послабления режима социального дистанцирования, частные предприниматели всё ещё испытывают большие трудности. Ограничения количества участников личных встреч сохранены на прежнем уровне - до 6 человек. Власти считают, что такие показатели как уровень смертности и доля тяжёлых случаев пока поддаются контролю.