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Экономика

США освободили РК от FDPR при экспорте в Россию

Write: 2022-03-04 11:09:56Update: 2022-03-04 11:10:36

США освободили РК от FDPR при экспорте в Россию

Photo : YONHAP News

США приняли решение внести РК в список стран, освобождённых от соблюдения правил прямого иностранного продукта (FDPR) в отношении экспорта в Россию. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, соответствующая договорённость была достигнута 3 марта в ходе переговоров представителя РК на торговых переговорах Ё Хан Гу и замминистра торговли США Дона Грейвса. Согласно правилам прямого иностранного продукта, компании, использующие американское оборудование и технологии за рубежом, должны получить одобрение США при отправке продукции в Россию. Соблюдение этого правила могло отрицательно повлиять на крупных южнокорейских экспортёров, поскольку они используют американские технологии и программное обеспечение. Ранее на этой неделе РК прекратила финансовые операции с семью крупными российскими банками, присоединившись к удалению России из глобальной платёжной сети SWIFT. Кроме того, запрещён экспорт в Россию стратегических товаров. США пришли к выводу, что данные меры соответствуют международным стандартам, поэтому включили РК в список стран, освобождённых от FDPR,- говорится в сообщении министерства промышленности, торговли и энергетики. 
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