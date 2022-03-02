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Политика

За неделю до выборов Юн Сок Ёль опережает по уровню поддержки Ли Чжэ Мёна

Write: 2022-03-04 11:20:16Update: 2022-03-04 11:20:43

За неделю до выборов Юн Сок Ёль опережает по уровню поддержки Ли Чжэ Мёна

Photo : YONHAP News

1-2 марта компании IPSOS, Korea Research и Hankook Research провели последний перед президентскими выборами опрос по заказу телерадиокомпаний KBS, MBC и SBS. Он проводился среди 2.003 южнокорейцев в возрасте старше 18 лет.  Как свидетельствуют результаты, в поддержку Юн Сок Ёля, кандидата от оппозиционной партии Сила народа, высказались 42,1% опрошенных. Ли Чжэ Мёна от правящей Демократической партии Тобуро поддержали 37,1% респондентов. Учитывая, что опрос проводился до объявления об объединении кандидатур Юн Сок Ёля и Ан Чхоль Су, представитель Народной партии был учтён, как отдельный кандидат. Его уровень поддержки составил 7,4%. На четвёртом месте кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон - 1,8%.  47,1% опрошенных предположили, что победу одержит Юн Сок Ёль, 41,3% отдали предпочтение Ли Чжэ Мёну. Около 88% опрошенных выразили намерение обязательно принять участие в выборах. 54,5% отметили необходимость смены политической власти в стране. Уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 43,4%.  Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и телерадиокомпании KBS. 
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