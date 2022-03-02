В РК продолжается рост потребительских цен

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 4 марта, потребительские цены в РК в феврале выросли на 3,7% в годовом исчислении. Показатель превышает 3% пятый месяц подряд. Цены на промышленные товары выросли на 5,2%, на переработанные продукты питания – на 5,4%, на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства - на 1,6%. В сфере услуг цены увеличились на 3,1%. В связи с сохранением относительно высокого роста цен правительство представило ряд мер по стабилизации ситуации. Так, снижение налога на топливо в размере 20%, действовавшее до конца апреля, решено продлить до конца июля. Сохранён льготный таможенный тариф на сжиженный природный газ. Если мировые цены на нефть продолжат рост, то рассматривается возможность дополнительного снижения топливного налога. Власти смягчат таможенные тарифы на товары, стоимость и поставки которых дестабилизируются под влиянием ситуации в Украине. Вице-премьер Хон Нам Ги призвал деловые круги присоединиться к усилиям по стабилизации цен, учитывая ограниченность возможностей правительства.