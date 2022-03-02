3 марта в РК очередной рекорд новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 марта в стране подтверждены 266.853 новых случая COVID-19. Это примерно на 68 тыс. больше, чем в предыдущий день. Общее количество заражённых с начала пандемии приблизилось к 4 млн. Карантинные власти ожидали, что отметка в 230 тыс. заражённых будет превышена 9 марта, в день президентских выборов, но это произошло раньше. Ошибочными оказались и прогнозы о том, что суточное количество новых случаев COVID-19 достигнет 260 тыс. к середине марта. Учитывая это, можно предположить, что к этому моменту отметка может вырасти до 350 тыс. При этом карантинные власти объявили 4 марта о смягчении правил социального дистанцирования. Одновременно начались очные занятия в школах. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 797 человек. Ожидается, что к концу месяца показатель может достичь 2.750. Уже сейчас используются 50,5% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения тяжёлых больных. 925.662 пациента получают лечение в домашних условиях, что на 68.530 больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 186 человек, что является новым суточным рекордом. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 8.580 человек. Коэффициент смертности составляет 0,22%. За минувшие сутки по всей стране проведены 589.163 теста на коронавирус. 46,4% из них оказались положительными.