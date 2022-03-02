Популярность корейской культурной волны Халлю растёт

Photo : YONHAP News

За последние десять лет количество фанатов корейской культурной волны Халлю выросло в 17 раз. Об этом говорится в докладе Корейского фонда международных обменов, представленном 3 марта. Согласно ему, по состоянию на конец прошлого года в мире насчитывалось 156 млн 600 тыс. фанатов Халлю в 116 странах. Показатель вырос на 29% по сравнению с 2020 годом, когда он впервые превысил 100 млн человек. Исследование проводилось путём анализа данных о количестве членов различных сообществ, кружков, членов профильных групп в соцсетях, абонентов сайтов, продающих музыкальные альбомы К-РОР. Также учитывались пользователи интернета, активно интересующиеся корейскими музыкой, сериалами, телевизионными передачами, туризмом, кухней, языком, культурой, тхэквондо, веб-комиксами и другими контентами, которые можно отнести к Халлю. Эксперты отмечают, что популярность корейской культуры за рубежом растёт, несмотря на пандемию и ряд ограничительных мер со стороны Японии и Китая. Всё больше фанатов у Халлю появляется в КНР, Таиланде, Сингапуре, Австралии и на Филиппинах. Наибольший рост отмечен в США, Канаде и Аргентине. В этом регионе зарегистрировано более 28 млн фанатов, что на 102% больше, чем в предыдущем году.